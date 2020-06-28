Емельяненко – Исмаилову: Гасить тебя буду в ринге, тренируй свою лысую голову (видео)

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к экс-чемпиону Fight Nights Магомеду Исмаилову перед боем, который состоится на турнире АСА.

«Заказал напитки, передали зеленый, желтый, красный. Прямо как светофор какой-то.

Лысый, теперь я гасить тебя буду в ринге, ух, как жестко, ух, как сильно! Мне не остановиться, когда я в зале работаю, я не чувствую нагрузки, я не чувствую усталости. Могу утром зайти, а вечером выйти. Ух, сколько у меня прухи теперь!

Ух, бить тебя буду, лысый, ух, бить. Держись, готовься. Тренируй свою лысую голову», – сказал боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 28 Июн 2020 в 12:27 PDT

Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.