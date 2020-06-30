Александр Емельяненко: Когда русскому человеку плохо, он обвиняет в этом всех, кроме себя

Российский боец ММА Александр Емельяненко призвал отказаться от лени, отметив, что подобным образом человек может избавиться от проблем.

«Прочитал Максима Горького, очень понравилось мне выражение. Когда русскому человеку очень плохо живется, он обвиняет в этом жену, бога, работу – всех, кроме самого себя. Такова русская натура.

Мы всегда жалуемся на кого-то со стороны, чтобы оправдать нашу глупость, лень, наше неумение жить и работать. Золотые слова он сказал: «Не ленитесь, а работайте, и вам воздастся», – сказал боец.

24 июля Емельяненко сразится с экс-чемпионом Fight Nights Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит московский турнир АСА.