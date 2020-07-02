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Балаев и Хасбулаев проведут бой за титул чемпиона ACA
02 июля 14:39
автор: Сергей Ващенко

Балаев и Хасбулаев проведут бой за титул чемпиона ACA

Экс-чемпион ACA в полулегком весе Марат Балаев получил бой за титул временного чемпиона лиги.

Его соперником станет первый номер в рейтинге организации Магомедрасул Хасбулаев. Бой станет главным событием турнира ACA 111, который пройдет в Москве 19 сентября.

33-летний Хасбулаев - ученик Абдулманапа Нурмагомедова, победитель Гран-при Bellator. На его счету 32 победы и восемь поражений. После трех побед в лиге ACA он — главный претендент на чемпионский пояс в полулегком дивизионе, которым владеет бразилец Фелипе Фроес.

Так как обладатель титула не сможет провести защиту из-за пандемии, соперником Хасбулаева станет Балаев. 44-летний спортсмен провел в своей карьере 13 поединков, одержав в них 11 побед при двух поражениях. В последний раз Балаев выходил в клетку 14 декабря 2019 года, победив на турнире АСА 103 раздельным решением судей бразильца Диего Брандао.

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Балаев и Хасбулаев проведут бой за титул чемпиона ACA
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