Балаев и Хасбулаев проведут бой за титул чемпиона ACA

Его соперником станет первый номер в рейтинге организации Магомедрасул Хасбулаев. Бой станет главным событием турнира ACA 111, который пройдет в Москве 19 сентября.

33-летний Хасбулаев - ученик Абдулманапа Нурмагомедова, победитель Гран-при Bellator. На его счету 32 победы и восемь поражений. После трех побед в лиге ACA он — главный претендент на чемпионский пояс в полулегком дивизионе, которым владеет бразилец Фелипе Фроес.

Так как обладатель титула не сможет провести защиту из-за пандемии, соперником Хасбулаева станет Балаев. 44-летний спортсмен провел в своей карьере 13 поединков, одержав в них 11 побед при двух поражениях. В последний раз Балаев выходил в клетку 14 декабря 2019 года, победив на турнире АСА 103 раздельным решением судей бразильца Диего Брандао.