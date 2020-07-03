Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о смерти болевшего коронавирусом Абдулманапа Нурмагомедова.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов, – написал Кадыров в своем Телеграм-канале. – От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!»

Отцу и тренеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова было 57 лет.

В сентябре прошлого года Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, Абдулманап Магомедович за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

В конце апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву. Был подтвержден диагноз коронавирус.