Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в Дагестане

Глава Цумадинского района Республики Дагестан Анваргаджи Вечедов рассказал о том, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен сегодня ночью в селе Кироваул.

«Насколько нам известно, он умер от осложнений, вызванных COVID-19, – сообщил Вечедов в интервью «РИА Новости». – Хоронить будут в селе Кировауле в Кизилюртовском районе. Я сам тоже собираюсь на похороны, много людей из его родного села Сильди, да и всего Цумадинского района, собираются, так как это большое горе для всего Дагестана.

У мусульман необходимо хоронить тело умершего как можно быстрее, поэтому похороны могут состояться сегодня ночью. Пусть Всевышний помилует его душу».