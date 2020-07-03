Тренер Макгрегора выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

- Очень грустно слышать о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Гений единоборств и источник вдохновения для многих начинающих бойцов. К сожалению, мы потеряли такого специалиста, находившегося в самом расцвете сил. Покойся с миром. Наилучшие пожелания его семье в это сложное время, - написал Кавана в своем твиттере.

В пятницу Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из московских больниц на 58-м году жизни. О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Цумадинского района Республики Дагестан Анваргаджи Вечедов рассказал о том, что заслуженный тренер России будет похоронен сегодня ночью в селе Кироваул.