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03 июля 23:05

В UFC выразили соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

В UFC выразили соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова.

«Вся семья UFC выражает глубочайшие соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с уходом из жизни Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Абдулманап был примером для нас всех. Строгий и требовательный, но в то же время добрый и понимающий наставник. За свою выдающуюся работу он был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России». Этот человек сыграл ключевую роль в жизни огромного количества спортсменов и мы можем с уверенностью сказать, что без его участия мир единоборств был бы совсем другим. Покойся с миром, великий тренер», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте UFC.

В пятницу Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из московских больниц на 58-м году жизни. О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

источник: UFC.com
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