В UFC выразили соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

«Вся семья UFC выражает глубочайшие соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с уходом из жизни Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Абдулманап был примером для нас всех. Строгий и требовательный, но в то же время добрый и понимающий наставник. За свою выдающуюся работу он был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России». Этот человек сыграл ключевую роль в жизни огромного количества спортсменов и мы можем с уверенностью сказать, что без его участия мир единоборств был бы совсем другим. Покойся с миром, великий тренер», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте UFC.

В пятницу Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из московских больниц на 58-м году жизни. О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.