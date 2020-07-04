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04 июля 08:44
автор: Виктор Шарафудинов

В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

Траурная церемония состоялась ночью в Кировауле, где жил заслуженный тренер России.

В ночь с пятницы на субботу Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Республики Дагестан.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Кизилюртовского района, сообщает, что на похоронах присутствовали родственники и друзья семьи покойного.

В Кироваул выразить соболезнование семье Нурмагомедовых приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в сопровождении членов регионального правительства. Их встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Ранее в пятницу тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили самолетом в Махачкалу, после чего на автомобиле перевезли в село, где проживал отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее родственники Нурмагомедова записали и распространили обращение, в котором попросили людей не приезжать на похороны в дагестанское село, ограничившись соболезнованиями в телефонном режиме из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

Вчера 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из московских больниц на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

источник: ТАСС
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