В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

В ночь с пятницы на субботу Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Республики Дагестан.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Кизилюртовского района, сообщает, что на похоронах присутствовали родственники и друзья семьи покойного.

В Кироваул выразить соболезнование семье Нурмагомедовых приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в сопровождении членов регионального правительства. Их встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Ранее в пятницу тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили самолетом в Махачкалу, после чего на автомобиле перевезли в село, где проживал отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее родственники Нурмагомедова записали и распространили обращение, в котором попросили людей не приезжать на похороны в дагестанское село, ограничившись соболезнованиями в телефонном режиме из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.