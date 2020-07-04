UFC отменил дебютный бой Уланбекова в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Дебютный поединок Тагира Уланбекова в UFC отменен в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

18 июля на турнире на «Бойцовском острове» в Абу-Даби российского бойца заменит канадец Мальком Гордон. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на команду канадского спортсмена.

Уланбеков, в мае подписавший контракт с UFC, должен был дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате в бою против украинца Александра Доскальчука.

Всего на счету Тагира, выступающего в наилегчайшей весовой категории, десять побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.