Игорь Рыбаков - о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: Ушел величайший гений современности

«Ушел величайший гений современности, но его наследие будет жить. Абдулманап Нурмагомедов был великим человеком, для него на первом месте стояло воспитание, на втором - образование, и только на третьем — спорт. Он всегда создавал вокруг себя питательную среду. Среду открытий, в которой люди становились автономными. Я уверен в том, что его сын Хабиб, и все воспитанники Абдулманапа понесут его наследие, он продлил себя в других людях. Существуют международные школы, которые развиваются по следам Абдулманапа и его воспитанников. Мир будет наполняться хорошими людьми», — сказал Игорь Рыбаков.

В 2019 году Игорь Рыбаков вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым написали совместную книгу «Отец», где разобрали особый подход к жизни и обучению тренера. Книга рассказывает, как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни.