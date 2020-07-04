Игорь Рыбаков - о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: Ушел величайший гений современности

«Ушел величайший гений современности, но его наследие будет жить. Абдулманап Нурмагомедов был великим человеком, для него на первом месте стояло воспитание, на втором - образование, и только на третьем — спорт. Он всегда создавал вокруг себя питательную среду. Среду открытий, в которой люди становились автономными. Я уверен в том, что его сын Хабиб, и все воспитанники Абдулманапа понесут его наследие, он продлил себя в других людях. Существуют международные школы, которые развиваются по следам Абдулманапа и его воспитанников. Мир будет наполняться хорошими людьми», — сказал Игорь Рыбаков.
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Великому тренеру и другу Абдулманапу Нурмагомедову🙏 ⠀ За великими чемпионами всегда стоят те, кто их воспитал. Эти люди нечасто оказываются в свете камер, потому что не стремятся туда попасть. Но именно они и влияют на становление кумиров миллионов. Их вклад — на самом глубинном уровне. Их поле битвы — тысячи часов невидимой для телекамер тяжелой работы на результат. Это — отцы-основатели. Абдулманап Нурмагомедов стал мировым лидером в том, что делает. Это ДЕЯТЕЛЬ, который воспитал десятки мировых чемпионов, стал наставником для сотен людей и примером для миллионов. Ссылку на последнее интервью великого тренера поставил в описании. ⠀ Это огромная утрата для всех… Покойся с миром, друг!
Публикация от R Y B A K O V (@rybakov_igor)
В 2019 году Игорь Рыбаков вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым написали совместную книгу «Отец», где разобрали особый подход к жизни и обучению тренера. Книга рассказывает, как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни.