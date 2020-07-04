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04 июля 17:31

Игорь Рыбаков - о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: Ушел величайший гений современности

Автор книги «Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни», посвященной Абдулманапу Нурмагомедову, Игорь Рыбаков выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.

«Ушел величайший гений современности, но его наследие будет жить. Абдулманап Нурмагомедов был великим человеком, для него на первом месте стояло воспитание, на втором - образование, и только на третьем — спорт. Он всегда создавал вокруг себя питательную среду. Среду открытий, в которой люди становились автономными. Я уверен в том, что его сын Хабиб, и все воспитанники Абдулманапа понесут его наследие, он продлил себя в других людях. Существуют международные школы, которые развиваются по следам Абдулманапа и его воспитанников. Мир будет наполняться хорошими людьми», — сказал Игорь Рыбаков.

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Великому тренеру и другу Абдулманапу Нурмагомедову🙏 ⠀ За великими чемпионами всегда стоят те, кто их воспитал. Эти люди нечасто оказываются в свете камер, потому что не стремятся туда попасть. Но именно они и влияют на становление кумиров миллионов. Их вклад — на самом глубинном уровне. Их поле битвы — тысячи часов невидимой для телекамер тяжелой работы на результат. Это — отцы-основатели. Абдулманап Нурмагомедов стал мировым лидером в том, что делает. Это ДЕЯТЕЛЬ, который воспитал десятки мировых чемпионов, стал наставником для сотен людей и примером для миллионов. Ссылку на последнее интервью великого тренера поставил в описании. ⠀ Это огромная утрата для всех… Покойся с миром, друг!

Публикация от R Y B A K O V (@rybakov_igor)

В 2019 году Игорь Рыбаков вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым написали совместную книгу «Отец», где разобрали особый подход к жизни и обучению тренера. Книга рассказывает, как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни.

После выхода в свет книги Игорь Рыбаков написал и посвятил Абдулманапу Нурмагомедову песню «Отец».

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Игорь Рыбаков - о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: Ушел величайший гений современности
Автор книги «Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни», посвященной Абдулманапу Нурмагомедову, Игорь Рыбаков выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.
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