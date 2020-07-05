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05 июля 09:19
автор: Артур Гичунцев

Бернс заболел коронавирусом, Масвидаль готов выйти на замену

Чемпионский поединок на грани срыва.

Бразилец Гилберт Бернес сдал положительный тест на коронавирус и снялся с поединка против нигерийца Камару Усмана.

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, американец Хорхе Масвидаль готов принять бой на коротком уведомлении. Об этом заявил менеджер спортсмена Абрахам Кава.

Напомним, поединок Усмана и Бернеса должен был возглавить турнир UFC 251, который пройдет 11 июля на «Бойцовском острове».

Добавим, что нигериец – действующий чемпион лиги в полусреднем весе. В его активе 11 боев и 11 побед. На счету Масвидаля – 18 боев, 12 побед и шесть поражений.

Добавим, что изначально президент UFC Дана Уайт хотел устроить встречу Усмана и Масвидаля, однако, американец отказался от боя, отметив, что промоушен предлагает ему маленькие деньги.

источник: «Советский спорт»
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