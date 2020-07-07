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07 июля 10:37
автор: Виктор Шарафудинов

Ян вышел из карантина накануне боя с Алдо за титул чемпиона UFC

Поединок россиянина и бразильца состоится 12 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян получил отрицательные результаты тестов на коронавирус и вышел из карантина перед поединком против бразильца Жозе Алдо.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на команду Яна.

12 июля Ян и Алдо сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоится в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

27-летний Ян выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо принял решение завершить карьеру, и титул стал вакантным.

источник: ТАСС
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