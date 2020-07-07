Село, в котором жил Абдулманап Нурмагомедов, собираются переименовать в его честь

В селе Кироваул в Республике Дагестан пройдет сход, на котором жители примут решение о его переименовании в Манап в честь умершего тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Об этом сообщает РБК, цитируя слова главы села Магомедрасула Давудова:

«Мы сейчас в трауре. К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберемся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап».

Также Давудов отметил, что Хабиб Нурмагомедов тяжело переносит утрату отца: «Хабиб очень тяжело перенес этот удар, поскольку он много тренировался и проводил времени с отцом».

57-летний Нурмагомедов-старший скончался в пятницу, 3 июля, от осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Заслуженный тренер России, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, находился в больнице с конца апреля.