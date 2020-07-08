Хабилов поблагодарил покойного Абдулманапа Нурмагомедова (видео)

Российский боец UFC Рустам Хабилов в инстаграме отдал дань уважения покойному тренеру Абдулманапу Нурмагомедова.
Спортсмен опубликовал совместное видео со своим наставником и написал следующее:
«Спасибо Вам, Магомедович, за все! За то что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги. Этих уроков и советов мне будет очень не хватать…»
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Спасибо Вам, Магомедович, за всё! За то что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги. Этих уроков и советов мне будет очень не хватать..!
Публикация от Rustam_khabilov (@rustam_khabilov)
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова умер 3 июля в 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
источник: Instagram