Хабилов поблагодарил покойного Абдулманапа Нурмагомедова (видео)

Российский боец UFC Рустам Хабилов в инстаграме отдал дань уважения покойному тренеру Абдулманапу Нурмагомедова.

Спортсмен опубликовал совместное видео со своим наставником и написал следующее:

«Спасибо Вам, Магомедович, за все! За то что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги. Этих уроков и советов мне будет очень не хватать…»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова умер 3 июля в 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.