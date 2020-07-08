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08 июля 09:10
автор: Виктор Шарафудинов

Хабилов поблагодарил покойного Абдулманапа Нурмагомедова (видео)

Заслуженный тренер России ушел из жизни 3 июля.

Российский боец UFC Рустам Хабилов в инстаграме отдал дань уважения покойному тренеру Абдулманапу Нурмагомедова.

Спортсмен опубликовал совместное видео со своим наставником и написал следующее:

«Спасибо Вам, Магомедович, за все! За то что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги. Этих уроков и советов мне будет очень не хватать…»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова умер 3 июля в 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

источник: Instagram
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