Петр Ян: Целью был не Сехудо, а пояс - пояс на кону, а вот Сехудо сбежал

- Целью был не Сехудо, а пояс. Пояс на кону, а вот Сехудо сбежал. Если бы он верил, что может выиграть у второго-третьего соперника, то он никуда не ушел бы. А он просто сбежал. Вроде как нашел первую девушку и ему нужно строить отношения, - приводит слова Яна RT.

Сехудо объявил о завершении карьеры 10 мая. В этот день он провел очередную защиту титула, одолев соотечественника Доминика Круза. За карьеру в ММА 33-летний американец одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Напомним, что 12 июля Ян сразится за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо. Поединок состоится в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

Добавим, что 27-летний Ян выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 поединков, десять побед и пять поражений.