Тренер Нурмагомедова: Хабиб хочет продолжить наследие своего отца

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, порассуждал о дальнейших планах своего подопечного.

Напомним, в сентябре этого года уроженец Дагестана должен сразиться с американцем Джастином Гэтжи. Не исключен вариант, что россиянин может завершить карьеру в связи со смертью своего отца.

«Даже не знаю, как эта ситуация отразится на бое с Гэтжи, потому что не знаю, что творится в голове Хабиба.

В любом случае я буду рядом. Если он решит завершить карьеру – поддержу его. Я знаю одно: он хочет продолжить наследие своего отца», – сказал Мендес для MMA on SiriusXM.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.