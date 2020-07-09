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09 июля 16:48
автор: Артур Гичунцев

Тренер Нурмагомедова: Хабиб хочет продолжить наследие своего отца

Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу, 3 июля.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, порассуждал о дальнейших планах своего подопечного.

Напомним, в сентябре этого года уроженец Дагестана должен сразиться с американцем Джастином Гэтжи. Не исключен вариант, что россиянин может завершить карьеру в связи со смертью своего отца.

«Даже не знаю, как эта ситуация отразится на бое с Гэтжи, потому что не знаю, что творится в голове Хабиба.

В любом случае я буду рядом. Если он решит завершить карьеру – поддержу его. Я знаю одно: он хочет продолжить наследие своего отца», – сказал Мендес для MMA on SiriusXM.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Всю карьеру Хабиб выступал под руководством своего отца. На его счету 28 боев и 28 побед, 12 из которых – в UFC.

источник: «Советский спорт»
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