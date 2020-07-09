Чемпион UFC бросил вызов Магомедшарипову

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил о желании сразиться против россиянина Забита Магомедшарипова.

«Очень уважаю этого парня. Сейчас вокруг него много хайпа, но и до всей этой истории мне было видно, что он мастеровитый боец. Мне интересен поединок с ним. Надеюсь, мы встретимся», – заявил австралиец, чьи слова приводит BJPenn.

На сегодняшний день Волкановски провел в лучшей лиге мира восемь боев и одержал восемь побед. Что касается Магомедшарипова, то в его активе шесть боев и шесть побед.