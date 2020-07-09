Альдо уверен, что нокаутирует Петра Яна

Бразилец Жозе Альдо поделился ожиданиями от поединка против россиянина Петра Яна на турнире UFC 252, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я хорошо знаю его – он тренировался с нами с Бразилии, так что я имею представление о его бойцовском стиле.

Это будет бой на встречных курсах, с большим количеством разменов. Я значительно прибавил в скорости и мощи, так что если это будет не «Бой вечера», то ждите «Нокаут вечера», – приводит слова Альдо Fight Time.

Напомним, 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Альдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.