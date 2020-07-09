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09 июля 23:00
автор: Артур Гичунцев

Альдо уверен, что нокаутирует Петра Яна

Их встреча состоится 12 июля.

Бразилец Жозе Альдо поделился ожиданиями от поединка против россиянина Петра Яна на турнире UFC 252, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я хорошо знаю его – он тренировался с нами с Бразилии, так что я имею представление о его бойцовском стиле.

Это будет бой на встречных курсах, с большим количеством разменов. Я значительно прибавил в скорости и мощи, так что если это будет не «Бой вечера», то ждите «Нокаут вечера», – приводит слова Альдо Fight Time.

Напомним, 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Альдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.

источник: «Советский спорт»
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