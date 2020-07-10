Чемпион UFC дал прогноз на поединок Петра Яна и Жозе Альдо

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски уверен, что россиянин Петр Ян одолеет бразильца Жозе Альдо.

«Это будет отличный бой, а нам стоит сосредоточить внимание на технике.

Я хорошо знаю Яна. Этот парень активно идет в прессинг. Альдо будет сложно выдержать такое давление. Петр возьмет поединок под свой контроль в поздних раундах за счет высокого темпа», – сказал австралиец для RTSportNews.

Напомним, Ян и Альдо поспорят за звание чемпиона в легчайшем весе. Они встретятся 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 252.

27-летний россиянин выступает в лучшей лиге мира с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с UFC в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.