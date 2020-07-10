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10 июля 12:39
автор: Артур Гичунцев

Президент Fight Nights уверен, что Ян одержит победу над Альдо

Бой состоится 12 июля.

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев сделал прогноз на поединок россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Альдо.

«Я согласен с тем, что Ян – фаворит боя, и я думаю, что он одержит победу. Хотя бы потому, что все, к чему сейчас стремится Петр, у Альдо уже было. Определенное равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Петр сейчас – боец практически без слабых сторон», – цитируют Гаджиева «Известия».

Напомним, Ян и Альдо поспорят за звание чемпиона в легчайшем весе. Они встретятся 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 252.

27-летний россиянин выступает в лучшей лиге мира с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с UFC в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.

источник: «Известия»
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