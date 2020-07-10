Александр Емельяненко: Я переболел коронавирусом, когда еще не было эпидемии

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что заразился коронавирусом зимой 2020 года, а также рассказал, как вылечился от этой болезни.

«Я им уже переболел, когда еще не было эпидемии. Он только начинался, еще все гуляли, а разговоров о нем не было.

Два дня я был с температурой 38 градусов, ходил делать по вечерней тренировке. И все прошло: трудом и потом выгнал его из себя. Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями», – цитирует Емельяненко ВсеПроСпорт.

24 июля Емельяненко сразится с экс-чемпионом Fight Nights Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит московский турнир АСА.