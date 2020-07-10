Ян сделал вес перед титульным поединком против Алдо на «Бойцовском острове»

Российский боец Петр Ян вошел в легчайшую весовую категорию накануне боя за титул чемпиона UFC против бразильца Жозе Алдо.

Об этом в интервью ТАСС сообщил один из представителей команды Яна, заявив: «Петр вошел в вес».

Поединок Ян – Алдо состоится рано утром 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Титул в легчайшем весе стал вакантным после того, как американец Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. На счету 33-летнего Алдо 28 побед и шесть поражений.