Богатов готовился к дебюту в UFC без тренеров

Легковес Роман Богатов признался, что к своим поединкам в профессиональных смешанных единоборствах готовится без тренеров. 29-летний российский боец считает, что у него достаточно опыта для того, чтобы самостоятельно выстраивать тренировочный процесс.

«Я сам тренируюсь, – цитирует Богатова пресс-служба Федерации ММА Оренбуржья. – У меня достаточно богатый опыт и багаж знаний. В этом спорте я уже более 20 лет, могу сам дозировать нагрузки, распределять нужные тренировки. Сам строю свой график и режим. Какой-то день я делаю больше акцента на физтренировку, в другой день – активно работаю со спарринг-партнером. Я прислушиваюсь к своему организму, к своим ощущениям, восстановился или нет. И уже соответственно подбираю нужную нагрузку и работаю под свой стиль, даю задание своим партнерам. Среди них мастер спорта по боксу, по вольной борьбе, кандидаты в мастера спорта. Мы выполняем те нагрузки и ту методику, которые нужны.

Я был в Таиланде на сборах в декабре. Там была очень разносторонняя подготовка. Много хороших и опытных спарринг-партнеров – ударники, борцы, в том числе и по джиу-джитсу. И колоссальный опыт получаешь. Но из-за сложившейся ситуации не получилось поехать снова».

Дебют Богатова в Абсолютном бойцовском чемпионате состоится 12 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Соперником Романа станет 40-летний бразилец Леонардо Сантос, в активе которого 17 побед в ММА при трех поражениях и одной ничьей.

Богатов в профессиональных смешанных единоборствах выиграл все десять своих предыдущих поединков.