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10 июля 20:48
автор: Виктор Шарафудинов

Баста поддержал Яна накануне поединка за титул: Вся страна болеет за тебя (видео)

Рано утром 12 июля российский боец встретится на «Бойцовском острове» с бразильцем Алдо.

Музыкант Василий Вакуленко, известный под творческим псевдонимом Баста, записал видео в поддержку претендента на чемпионский титул UFC в легчайшем весе Петра Яна.

12 июля 27-летний россиянин сразится с бразильцем Жозе Алдо на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251. Победителю достанется чемпионский пояс, который стал вакантным после того, как американец Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

«Я записываю это видео в поддержку Петра Яна. Петя, хочу пожелать тебе удачи, победы, хорошего настроения, уверенности. Вся страна болеет за тебя. Ждем прекрасного боя и твоей победы. Всегда рядом», – заявил Баста.

Видеообращение было опубликовано в официальном аккаунте UFC Russia в инстаграме.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

источник: Instagram
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