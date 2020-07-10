Баста поддержал Яна накануне поединка за титул: Вся страна болеет за тебя (видео)

Музыкант Василий Вакуленко, известный под творческим псевдонимом Баста, записал видео в поддержку претендента на чемпионский титул UFC в легчайшем весе Петра Яна.

12 июля 27-летний россиянин сразится с бразильцем Жозе Алдо на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251. Победителю достанется чемпионский пояс, который стал вакантным после того, как американец Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

«Я записываю это видео в поддержку Петра Яна. Петя, хочу пожелать тебе удачи, победы, хорошего настроения, уверенности. Вся страна болеет за тебя. Ждем прекрасного боя и твоей победы. Всегда рядом», – заявил Баста.

Видеообращение было опубликовано в официальном аккаунте UFC Russia в инстаграме.