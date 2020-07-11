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11 июля 09:28
автор: Виктор Шарафудинов

Дана Уайт: Мы не будем надоедать Хабибу. Ему нужно время, чтобы понять, что делать дальше

Президент UFC не собирается торопить Нурмагомедова с проведением боя против Гэтжи после смерти отца.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что даст время и возможность чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедова справиться с горем после смерти отца и тренера.

Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни 3 июля в возрасте 57 лет от последствий коронавирусной инфекции.

«Смерть Абдулманапа – это ужасная трагедия, – цитирует слова Уайта MMA Fighting. – Чувствуем себя ужасно. Мы знаем, как Хабиб любил отца и как близки были их отношения. Мы дадим ему возможность оплакать отца и делать то, что нужно. Мы не будем надоедать ему, просто оставим его в покое.

Хабибу нужно время. Ему нужно время, чтобы разобраться и понять, что делать дальше. После мы разберемся, но прямо сейчас ему нужно побыть наедине с собой».

Еще до смерти Абдулманапа UFC планировал провести бой Хабиба против Джастина Гэтжи 19 сентября. Американец является обладателем временного титула после майской победы над Тони Фергюсоном.

источник: MMA Fighting
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Дана Уайт: Мы не будем надоедать Хабибу. Ему нужно время, чтобы понять, что делать дальше
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