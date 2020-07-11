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11 июля 11:18
автор: Виктор Шарафудинов

Реванш Фигередо – Беневидеса могут отменить из-за коронавируса у бразильского бойца

Поединок двух бойцов UFC наилегчайшей весовой категории запланирован на 18 июля.

MMA Fighting сообщает, что у бразильского бойца Дейвисона Фигередо был обнаружен коронавирус. Теперь проведения его боя против американца Джозефа Бенавидеса на «Бойцовском острове» 18 июля находится под угрозой срыва.

32-летний спортсмен сдал положительный тест на COVID-19 накануне вылета из Сан-Паулу в Абу-Даби, и не смог вчера 10 июля покинуть Бразилию. Менеджер Фигередо Уоллид Исмаил утверждает, что произошла ошибка, поскольку два месяца назад Дейвесон уже переболел опасной инфекцией.

«Он не мог получить положительный результат теста, потому что у него был COVID два месяца назад», – заявил Исмаил.

Фигередо сдаст еще один тест, и если диагноз не подтвердиться, то он 12 июля все-таки вылетит в Абу-Даби, где 18 июля должен пройти его поединок против Бенавидеса. В случае повторного положительного результата бой будет отменен.

В активе бразильца 18 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Американец выиграл 28 поединков при шести поражениях.

источник: MMA Fighting
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Реванш Фигередо – Беневидеса могут отменить из-за коронавируса у бразильского бойца
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