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11 июля 11:49
автор: Виктор Шарафудинов

Генри Сехудо о бое Ян – Алдо: Это я позволил двум этим болванам сразиться за второе место

Чемпионский титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как 33-летний американец объявил о завершении карьеры.

Генри Сехудо прокомментировал предстоящий бой россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алдо за чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

«Напоминаю, что это я позволил двум этим болванам сразиться за второе место завтрашней ночью, – написал Сехудо в твиттере. – Есть только один бесспорный олимпийский чемпион, являющийся также чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах. Преклоните колено».

Бой Ян – Алдо состоится рано утром 12 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 251.

Сехудо объявил о завершении карьеры 9 мая после победы над соотечественником Домиником Крусом в Джексонвилле, и чемпионский титул в легчайшем весе стал вакантным.

В 2008 году Генри стал олимпийским чемпионов по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг.

источник: «Советский спорт»
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Генри Сехудо о бое Ян – Алдо: Это я позволил двум этим болванам сразиться за второе место
Чемпионский титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как 33-летний американец объявил о завершении карьеры.
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