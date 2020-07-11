Генри Сехудо о бое Ян – Алдо: Это я позволил двум этим болванам сразиться за второе место

Генри Сехудо прокомментировал предстоящий бой россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алдо за чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

«Напоминаю, что это я позволил двум этим болванам сразиться за второе место завтрашней ночью, – написал Сехудо в твиттере. – Есть только один бесспорный олимпийский чемпион, являющийся также чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах. Преклоните колено».

Бой Ян – Алдо состоится рано утром 12 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 251.

Сехудо объявил о завершении карьеры 9 мая после победы над соотечественником Домиником Крусом в Джексонвилле, и чемпионский титул в легчайшем весе стал вакантным.

В 2008 году Генри стал олимпийским чемпионов по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг.