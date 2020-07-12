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12 июля 10:38
автор: Артур Гичунцев

Иван Штырков: Петр Ян – функциональная машина

Уроженец Красноярского края стал новым чемпионом UFC.

Российский боец ММА Иван Штырков поздравил соотечественника Петра Яна с завоеванием чемпионского пояса в легчайшем весе.

Напомним, Ян победил техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«У Альдо слабая функционалка, поэтому предполагали, что он не выдержит все пять раундов. Петя же наоборот функциональная машина. Я не люблю ставить какие-то прогнозы на бои, мы болели, верили, надеялись и вот она победа. Сейчас время Петра Яна», – сказал Штырков пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил».

источник: «Советский спорт»
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