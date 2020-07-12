ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 июля 12:09
автор: Артур Гичунцев

Камару Усман: Предлагаю недовольным фанатам выйти в октагон с Масвидалем

Нигериец выиграл 12-й поединок кряду.

Чемпион UFC в полусреднем весе ответил на критику фанатов, которые остались недовольны его выступлением в бою против американца Хорхе Масвидаля.

«Честно говоря, мне все равно. Я могу лишь предложить кому-нибудь из фанатов провести 25 минут с Масвидалем в октагоне.

Когда Мэйвезер крушил всех на боксерском ринге, его тоже критиковали за скучные бои. Мне все равно. Я вышел и выполнил свою работу», – сказал нигериец.

Напомним, Усман победил Масвидаля по решению судей. Их бой прошел в рамках UFC 251.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Samsung может исключить зарядку из комплекта поставки смартфонов в 2021 годуГазизов – новый генеральный директор «Спартака»Раскрыты характеристики и цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3070Модель надела крошечный купальник вверх ногамиВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Авангард» поздравил Петра Яна с завоеванием чемпионского титула
27-летний уроженец Красноярского края выступает в американской лиге с 2018 года.
12.07.2020 13:31
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бой Андраде и Намаюнас признан лучшим поединком турнира UFC 251
Ивент прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
12.07.2020 12:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Масвидаль – после поражения от Усмана: Я подвел многих людей
Их встреча прошла на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
12.07.2020 12:23
ММА
автор: Артур Гичунцев
Камару Усман: Предлагаю недовольным фанатам выйти в октагон с Масвидалем
Нигериец выиграл 12-й поединок кряду.
12.07.2020 12:09
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян: Октябрь – подходящее время, чтобы провести следующий бой
В воскресенье, 11 июля россиянин одолел бразильца Жозе Альдо и одержал седьмую победу кряду.
12.07.2020 11:52
ММА
автор: Артур Гичунцев
Усман сравнялся с Нурмагомедовым по числу побед в UFC
Нигериец выступает в американской лиге с 2014 года.
12.07.2020 10:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
Иван Штырков: Петр Ян – функциональная машина
Уроженец Красноярского края стал новым чемпионом UFC.
12.07.2020 10:38
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тактаров поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса
Он стал вторым обладателем титула от России. Еще одним является Хабиб Нурмагомедов.
12.07.2020 09:43
ММА
автор: Артур Гичунцев
Сехудо оскорбил Петра Яна
Россиянин выиграл титул, который ранее принадлежал американцу. Он завершил карьеру весной и оставил чемпионский пояс.
12.07.2020 09:28
ММА
автор: Артур Гичунцев
Стерлинг – Яну: Не могу дождаться момента, когда мы окажемся в октагоне
В воскресенье, 11 июля россиянин стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
12.07.2020 09:10
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика