Камару Усман: Предлагаю недовольным фанатам выйти в октагон с Масвидалем

Чемпион UFC в полусреднем весе ответил на критику фанатов, которые остались недовольны его выступлением в бою против американца Хорхе Масвидаля.

«Честно говоря, мне все равно. Я могу лишь предложить кому-нибудь из фанатов провести 25 минут с Масвидалем в октагоне.

Когда Мэйвезер крушил всех на боксерском ринге, его тоже критиковали за скучные бои. Мне все равно. Я вышел и выполнил свою работу», – сказал нигериец.

Напомним, Усман победил Масвидаля по решению судей. Их бой прошел в рамках UFC 251.