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13 июля 10:13
автор: Юрий Нечаев

Алджамейн Стерлинг: Ян - отличный боец, но я сильнее

В минувшие выходные россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг считает, что именно он должен стать следующим соперником Петра Яна.

«Ян - отличный боец, но я сильнее. Да, я следующий. Об остальном спросите Дэну Уайта (президент UFC)», - приводит слова Стерлинга ТАСС.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье на турнире UFC 251 Ян техническим нокаутом победил бразильца Жозе Алдо и завоевал пояс чемпиона UFC. Для россиянина эта победа стала 15-й в ММА при одном поражении.

В активе 30-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.

источник: ТАСС
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Алджамейн Стерлинг: Ян - отличный боец, но я сильнее
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