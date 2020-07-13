Алджамейн Стерлинг: Ян - отличный боец, но я сильнее

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг считает, что именно он должен стать следующим соперником Петра Яна.

«Ян - отличный боец, но я сильнее. Да, я следующий. Об остальном спросите Дэну Уайта (президент UFC)», - приводит слова Стерлинга ТАСС.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье на турнире UFC 251 Ян техническим нокаутом победил бразильца Жозе Алдо и завоевал пояс чемпиона UFC. Для россиянина эта победа стала 15-й в ММА при одном поражении.

В активе 30-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.