Александр Емельяненко: Я такой быстрый, как Мухаммед Али

- Магомед, недавно в инстаграме появился ролик, где ты пирожки ешь. Ты сам круглый, смахиваешь на пирожок. Но об меня ты сломаешь все зубы. Положу тебе руку на голову и начну бить с левой, с правой! Я такой быстрый, как Мухаммед Али. Когда я свет выключаю, успеваю лечь под одеяло, а свет еще не потух, - рассказал Емельяненко.

Напомним, бой Емельяненко - Исмаилов должен был состояться весной в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен в Сочи.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.