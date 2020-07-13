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13 июля 17:51

Александр Емельяненко: Я такой быстрый, как Мухаммед Али

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко перед поединком с Магомедом Исмаиловым, который состоится 24 июля, сравнил себя с Мухаммедом Али.

- Магомед, недавно в инстаграме появился ролик, где ты пирожки ешь. Ты сам круглый, смахиваешь на пирожок. Но об меня ты сломаешь все зубы. Положу тебе руку на голову и начну бить с левой, с правой! Я такой быстрый, как Мухаммед Али. Когда я свет выключаю, успеваю лечь под одеяло, а свет еще не потух, - рассказал Емельяненко.

Напомним, бой Емельяненко - Исмаилов должен был состояться весной в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен в Сочи.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

источник: «Советский спорт»
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Александр Емельяненко: Я такой быстрый, как Мухаммед Али
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