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14 июля 10:11
автор: Виктор Шарафудинов

За просмотр турнира UFC 251 на ESPN+ заплатили 1,3 миллиона человек

Это лучший результат за последние два года.

The Athletic сообщает, что за просмотр поединков турнира UFC 251 на американском телеканале ESPN+ заплатили 1,3 миллиона человек.

Это лучший результат для поединков Абсолютного бойцовского чемпионата за последние два года с тех пор, как в 2018-м бой ирландца Конора Макгрегора против россиянина Хабиба Нурмагомедова собрал 2,4 млн платных подписок.

12 июля главным событием дебютного турнира на «Бойцовском острова» стал поединок Камару Усмана против Хорхе Масвидаль, в котором американец нигерийского происхождения защитил чемпионский титул в полусреднем весе.

В со-главном событии вечера австралиец Александр Волкановски провел успешную защиту чемпионского пояса в полулегком весе, одолев американца Макса Холлоуэя в бою-реванше.

Также на турнире UFC 251 россиянин Петр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, нокаутировав в пятом раунде бразильца Жозе Алдо.

источник: The Athletic
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За просмотр турнира UFC 251 на ESPN+ заплатили 1,3 миллиона человек
Это лучший результат за последние два года.
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