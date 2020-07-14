За просмотр турнира UFC 251 на ESPN+ заплатили 1,3 миллиона человек

The Athletic сообщает, что за просмотр поединков турнира UFC 251 на американском телеканале ESPN+ заплатили 1,3 миллиона человек.

Это лучший результат для поединков Абсолютного бойцовского чемпионата за последние два года с тех пор, как в 2018-м бой ирландца Конора Макгрегора против россиянина Хабиба Нурмагомедова собрал 2,4 млн платных подписок.

12 июля главным событием дебютного турнира на «Бойцовском острова» стал поединок Камару Усмана против Хорхе Масвидаль, в котором американец нигерийского происхождения защитил чемпионский титул в полусреднем весе.

В со-главном событии вечера австралиец Александр Волкановски провел успешную защиту чемпионского пояса в полулегком весе, одолев американца Макса Холлоуэя в бою-реванше.

Также на турнире UFC 251 россиянин Петр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, нокаутировав в пятом раунде бразильца Жозе Алдо.