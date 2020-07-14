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14 июля 19:16
автор: Сергей Ващенко

Фролов победил Ибрагима Магомедова на турнире ACA 106

Российский боец Артем Фролов одержал победу единогласным решением над соотечественником Ибрагимом Магомедовым в главном поединке турнира ACA 106. Для Ибрагимова - это первое поражение в карьере. Фролов одержал 14-ю победу.

Все результаты турнира ACA 106

  • До 83,9 кг: Артем Фролов победил Ибрагима Магомедова единогласным решением судей.
  • До 77,1 кг: Андрей Кошкин победил Магомедсайгида Алибекова единогласным решением судей.
  • До 83,9 кг: Арби Агуев победил Евгения Беляева единогласным решением судей.
  • До 83,9 кг: Алексей Ефремов победил Вячеслава Бабкина техническим нокаутом (травма колена)
  • До 65,8 кг: Биберт Туменов победил Александра Матмуратова единогласным решением судей.
  • До 83,9 кг: Виталий Немчинов победил Байсангура Вахитова решением судей.
  • До 61,2 кг: Бехруз Зухуров победил Ивана Жвирблю техническим нокаутом (2-й раунд).
  • До 70,3 кг: Егор Голубцов победил Романа Авдала удушающим приёмом (2-й раунд).
  • До 93,0 кг: Григор Матевосян победил Василия Бабича единогласным решением судей.
  • До 77,1 кг: Эльдар Хашпаков победил Александра Чернова единогласным решением судей.

Следующий турнир промоушена, ACA 107, пройдет 24 июля в Сочи. В главном поединке встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

источник: «Советский спорт»
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Фролов победил Ибрагима Магомедова на турнире ACA 106
Российский боец Артем Фролов одержал победу единогласным решением над соотечественником Ибрагимом Магомедовым в главном поединке турнира ACA 106. Для Ибрагимова - это первое поражение в карьере. Фролов одержал 14-ю победу.
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