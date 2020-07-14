Фролов победил Ибрагима Магомедова на турнире ACA 106

Все результаты турнира ACA 106
- До 83,9 кг: Артем Фролов победил Ибрагима Магомедова единогласным решением судей.
- До 77,1 кг: Андрей Кошкин победил Магомедсайгида Алибекова единогласным решением судей.
- До 83,9 кг: Арби Агуев победил Евгения Беляева единогласным решением судей.
- До 83,9 кг: Алексей Ефремов победил Вячеслава Бабкина техническим нокаутом (травма колена)
- До 65,8 кг: Биберт Туменов победил Александра Матмуратова единогласным решением судей.
- До 83,9 кг: Виталий Немчинов победил Байсангура Вахитова решением судей.
- До 61,2 кг: Бехруз Зухуров победил Ивана Жвирблю техническим нокаутом (2-й раунд).
- До 70,3 кг: Егор Голубцов победил Романа Авдала удушающим приёмом (2-й раунд).
- До 93,0 кг: Григор Матевосян победил Василия Бабича единогласным решением судей.
- До 77,1 кг: Эльдар Хашпаков победил Александра Чернова единогласным решением судей.
Следующий турнир промоушена, ACA 107, пройдет 24 июля в Сочи. В главном поединке встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
источник: «Советский спорт»