Россиянин Тухугов выступит на турнире UFC 253

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов проведет свой следующий поединок в сентябре на турнире UFC 253.

Соперником россиянина станет канадец Хаким Даводу, сообщает MMA Junkie.

29-летний Тухугов провел 25 боев по правилам смешанных единоборств. В его активе 19 побед при четырех поражениях и одной ничьей. В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года, россиянин техническим нокаутом победил американца Кевина Агилара.

Ровесник Тухугова Даводу провел в ММА 13 боев, одержал 11 побед и потерпел одно поражения. Еще одна схватка завершилась вничью.