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15 июля 10:35
автор: Юрий Нечаев

Ян рассказал, когда планирует завершить карьеру

В минувшие выходные россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян признался, что планирует выступать до 30 лет.

«Через 10 лет я буду не в спорте. Хочется заниматься каким-то своим делом, бизнесом. Мне уже будет 37 лет, я буду стар для профессиональной карьеры. Хотел бы максимум еще года три тут находиться», — рассказал Ян в прямом эфире официальной группы UFC в VK.

Напомним, 12 июля россиянин на турнире UFC 251 техническим нокаутом в пятом раунде победил бразильца Жозе Алдо и стал чемпионом организации в легчайшем весе.

Всего за карьеру Ян провел 16 поединков по правилам ММА, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

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