Президент UFC уверен, что поединок Хабиб - Гэтжи состоится в сентябре

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи пройдет, как и было запланировано, в сентябре.

Напомним, 3 июля скончался отец и тренер Хабиба, Абдулманап.

«Я не думаю, что бой сорвется. Я жду сигналов со стороны Хабиба. Ждем, когда он будет готов вести переговоры. Я связывался с ним в день трагедии, с тех пор от него не было вестей», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру в ММА он провел 28 поединков и во всех одержал победы. 7 сентября 2019 года россиянин удушающим приемом взял верх над Дастином Порье.

Гэтжи провел 24 поединка по правилам смешанных единоборств, одержал 22 победы и потерпел два поражения. Свой последний бой американец провел 9 мая, когда техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона.