Абдурахимов подерется с французом Гейном 19 сентября на турнире UFC 253

Тяжеловес Шамиль Абдурахимов свой следующий бой проведет против француза Сирила Гейна 19 сентября на турнире UFC 253.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на команду россиянина.

Гейн 8 августа должен был сразиться с другим соперником из России Сергеем Павловичем, но поединок отменили, поскольку Павлович повредил колено.

30-летний француз в шести поединках в ММА одержал шесть побед.

Главным событием турнира UFC 253 должен стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи за чемпионский титул в легком весе.