ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 июля 23:10
автор: Виктор Шарафудинов

Абдурахимов подерется с французом Гейном 19 сентября на турнире UFC 253

В активе 38-летнего российского бойца 20 побед и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Тяжеловес Шамиль Абдурахимов свой следующий бой проведет против француза Сирила Гейна 19 сентября на турнире UFC 253.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на команду россиянина.

Гейн 8 августа должен был сразиться с другим соперником из России Сергеем Павловичем, но поединок отменили, поскольку Павлович повредил колено.

30-летний француз в шести поединках в ММА одержал шесть побед.

Главным событием турнира UFC 253 должен стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи за чемпионский титул в легком весе.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Песков ответил на петицию миллионеров с требованием увеличить налоги на богатствоKia сообщила о старте продаж обновленного Carnival«Спартак» избежал вылета в ФНЛЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаДочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочкаОна сводит с ума: самая красивая женщина в мире разделась
Абдурахимов подерется с французом Гейном 19 сентября на турнире UFC 253
В активе 38-летнего российского бойца 20 побед и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
15.07.2020 23:10
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Президент UFC уверен, что поединок Хабиб - Гэтжи состоится в сентябре
Последний раз россиянин выходил в октагон в сентябре прошлого года.
15.07.2020 14:58
ММА
автор: Юрий Нечаев
Бывший боец Bellator был зарезан в свой день рождения
Врачам не удалось спасти жизнь спортсмена.
15.07.2020 13:06
ММА
автор: Юрий Нечаев
Ян рассказал, когда планирует завершить карьеру
В минувшие выходные россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
15.07.2020 10:35
ММА
автор: Юрий Нечаев
Россиянин Тухугов выступит на турнире UFC 253
Мероприятие запланировано на 19 сентября.
15.07.2020 10:17
ММА
автор: Юрий Нечаев
Источник: Боец UFC Мораес заразился коронавирусом
Бразилец может стать одним из ближайших соперников Петра Яна.
15.07.2020 09:51
ММА
автор: Юрий Нечаев
Фролов победил Ибрагима Магомедова на турнире ACA 106
Российский боец Артем Фролов одержал победу единогласным решением над соотечественником Ибрагимом Магомедовым в главном поединке турнира ACA 106. Для Ибрагимова - это первое поражение в карьере. Фролов одержал 14-ю победу.
14.07.2020 19:16
ММА
автор: Сергей Ващенко
За просмотр турнира UFC 251 на ESPN+ заплатили 1,3 миллиона человек
Это лучший результат за последние два года.
14.07.2020 10:11
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Емельяненко: Я такой быстрый, как Мухаммед Али
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко перед поединком с Магомедом Исмаиловым, который состоится 24 июля, сравнил себя с Мухаммедом Али.
13.07.2020 17:51
ММА
«Помятые после боя - а на душе кайф». Ян поблагодарил свою команду за подготовку к бою с Алдо
В минувшие выходные россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
13.07.2020 12:50
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика