«Будь готов. Это будет нелегкая ночь для тебя». Тухугов обратился к своему следующему сопернику

Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov) 15 Июл 2020 в 1:37 PDT

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Россиянин опубликовал на своей странице в Instagram постер, посвященный предстоящему поединку.

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов подтвердил, что его следующим соперником станет канадец Хаким Даводу.

«Будь готов. Это будет нелегкая ночь для тебя», - подписал Тухугов пост.

Бой состоится в рамках турнира UFC 253. Мероприятие должно пройти 19 сентября на «бойцовском острове».

29-летний Тухугов провел 25 боев по правилам смешанных единоборств. В его активе 19 побед при четырех поражениях и одной ничьей. В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года, россиянин техническим нокаутом победил американца Кевина Агилара.

Ровесник Тухугова Даводу провел в ММА 13 боев, одержал 11 побед и потерпел одно поражения. Еще одна схватка завершилась вничью.