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16 июля 09:01
автор: Юрий Нечаев

«Будь готов. Это будет нелегкая ночь для тебя». Тухугов обратился к своему следующему сопернику

Поединок запланирован на сентябрь.

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов подтвердил, что его следующим соперником станет канадец Хаким Даводу.

Россиянин опубликовал на своей странице в Instagram постер, посвященный предстоящему поединку.

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Be ready. It won’t be easy night for you! 👆

Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov)

«Будь готов. Это будет нелегкая ночь для тебя», - подписал Тухугов пост.

Бой состоится в рамках турнира UFC 253. Мероприятие должно пройти 19 сентября на «бойцовском острове».

29-летний Тухугов провел 25 боев по правилам смешанных единоборств. В его активе 19 побед при четырех поражениях и одной ничьей. В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года, россиянин техническим нокаутом победил американца Кевина Агилара.

Ровесник Тухугова Даводу провел в ММА 13 боев, одержал 11 побед и потерпел одно поражения. Еще одна схватка завершилась вничью.

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