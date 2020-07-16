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16 июля 10:18
автор: Юрий Нечаев

Петр Ян: Мы с Хабибом абсолютно разные. Каждый по-своему — боевая единица

В настоящий момент сразу два россиянин являются чемпионами UFC.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал о своем отношении к Хабибу Нурмагомедову.

«Конкуренции никакой нет 100%. Мы не дружим — мы знакомы. Мы абсолютно разные. По всем параметрам. Каждый по-своему — боевая единица. Он достойный боец», - приводит слова спортсмена е1.ru.

Напомним, 12 июля Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.

Нурмагомедов владеет поясом организации в легком весе. Он стал чемпионом в апреле 2018 года, взяв верх над американцем Элом Яквинтой. После этого Хабиб дважды проводил успешную защиту пояса.

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