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17 июля 17:22
автор: Виктор Шарафудинов

Новому чемпиону UFC Яну подарили «Мерседес» (видео)

12 июля Петр победил бразильца Жозе Алдо техническим нокаутом в пятом раунде.

После завоевания чемпионского титула UFC в легчайшем весе российский боец Петр Ян получил в подарок новый внедорожник «Мерседес».

Ключи от автомобиля вручил 27-летнему спортсмену выручил глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Видеозапись была опубликована в инстаграме бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ян вернулся домой в Екатеринбург 15 июля.

источник: Instagram
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Новому чемпиону UFC Яну подарили «Мерседес» (видео)
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