Новому чемпиону UFC Яну подарили «Мерседес» (видео)

После завоевания чемпионского титула UFC в легчайшем весе российский боец Петр Ян получил в подарок новый внедорожник «Мерседес».

Ключи от автомобиля вручил 27-летнему спортсмену выручил глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Видеозапись была опубликована в инстаграме бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ян вернулся домой в Екатеринбург 15 июля.