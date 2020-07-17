Новому чемпиону UFC Яну подарили «Мерседес» (видео)

После завоевания чемпионского титула UFC в легчайшем весе российский боец Петр Ян получил в подарок новый внедорожник «Мерседес».
Ключи от автомобиля вручил 27-летнему спортсмену выручил глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Видеозапись была опубликована в инстаграме бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Ян вернулся домой в Екатеринбург 15 июля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
поздравил бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна @petr_yan с завоеванием чемпионского титула UFC 👏🏻 ⠀ #archangel_michael_club #Petr_Yan #UFC #ПетрЯн #РМК #РусскаяМеднаяКомпания #ПетрПервый #rcc_academy #АкадемияединоборствРМК
Публикация от БК «Архангел Михаил» (@archangl_michael)
источник: Instagram