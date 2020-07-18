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18 июля 21:35
автор: Виктор Шарафудинов

Али Абдель-Азиз: Хабиб не завершает карьеру. Вы увидите его в октагоне до конца года

UFC надеется в сентябре организовать бой Нурмагомедова против Джастина Гэтжи.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что российский боец не собирается завершать карьеру в профессиональных смешанных единоборствах.

«Хабиб не завершает карьеру, – цитирует слова Абдель-Азиза TMZ Sports. – У него есть цели, которые нужно достичь. Вы увидите его до конца года. Я, он и Дана Уайт общаемся с матчмейкерами, и мы пытаемся определить дату. Уверен, Дана сообщит всем, когда Хабиб будет драться.

Конечно, его сердце разбито. Ушел из жизни его отец, его наставник, его лучший друг. Но в конце концов у отца Хабиба есть наследие, и он бы хотел, чтобы Хабиб достиг его. Хабиб – живая легенда. И так появляются легенды. Легенда рождается из невзгод, смерти, многих вещей, и это то, что делает Хабиб. Он вернулся после операции на спине, после операции на крестообразных связках, после смерти своего отца, и он будет драться с Гэтжи. Они устроят великолепное представление боевых искусств».

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет от осложнений, вызванных заражением коронавирусом.

В активе Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в ММА. Он действующий чемпион UFC в легком весе.

Гэтжи стал обладателем временного чемпионского пояса после майской победы над Тони Фергюсоном. За свою карьеру Джастин одержал 22 победы при двух поражениях.

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Али Абдель-Азиз: Хабиб не завершает карьеру. Вы увидите его в октагоне до конца года
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