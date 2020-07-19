Аскаров и Царукян победили по очкам, Ибрагимов проиграл нокаутом на UFC Fight Night 172

В ночь с субботы на воскресенье на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC Fight Night 172.

В рамках шоу в октагон вышли сразу несколько представителей России.

В наилегчайшем весе Аскар Аскаров единогласным решением судей взял верх над бразильцем Алешандре Пантойя. Счет судейских записок 29-28, 29-28, 29-28. Для 27-летнего россиянина эта победа стала 12-й в ММА при одном ничейном результате.

Также единогласным решением Арман Царукян одолел Дави Рамоса из Бразилии. Судьи отдали победу российскому спортсмену со счетом 30-27, 30-27, 29-28. 23-летний Царукян одержал 15 побед и потерпел два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.

В споре полутяжеловесов Хадис Ибрагимов нокаутом в первом раунде уступил грузину Роману Долидзе. 25-летний российский боец проиграл все три боя в UFC.