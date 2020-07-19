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19 июля 09:04
автор: Юрий Нечаев

Арман Царукян: Мне был бы интересен бой с Яквинтой

Сегодня россиянин одержал очередную победу в UFC.

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян бросил вызов американцу Элу Яквинте.

«Я вызвал Яквинту. Он в рейтинге, он интересен мне как боец. Мне был бы интересен этот бой», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, сегодня на турнире UFC Fight Night 172 Царукян единогласным решением судей одолел Дави Рамоса из Бразилии. 23-летний боец одержал 15 побед и потерпел два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.

33-летний Яквинта в ММА одержал 14 побед при шести поражениях и одной ничьей. В апреле 2018 года американец проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

источник: ТАСС
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