Дана Уайт: Хабиб даст мне знать, когда будет готов к бою с Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию со следующим поединком россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Он будет драться, когда позвонит мне. У нас нет временного ограничения. Гэтжи не будет проводить защиту временного титула. У Хабиба только что умер отец, так что когда он будет готов, он даст мне об этом знать», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2.

Напомним, 3 июля скончался отец и тренер Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов.

Россиянин является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. В сентябре прошлого года он защитил свой пояс, «задушив» американца Дастина Порье. Всего россиянин одержал 28 побед в 28 поединках по правилам ММА.

В активе Гэтжи 22 победы и два поражения. 9 мая 2020 года американец техническим нокаутом победил Тони Фергюсона.