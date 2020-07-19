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19 июля 12:20
автор: Юрий Нечаев

Менеджер Нурмагомедова рассказал, как Макгрегору получить реванш с Хабибом

Первый поединок состоялся в октябре 2018 года.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдельазиз, рассказал, что должен сделать ирландец Конор Макгрегор, чтобы добиться права на реванш с россиянином.

«В настоящее время правила диктуем мы. Хабиб и Джастин Гэтжи сейчас чемпионы, а Макгрегор лишь на четвертом или пятом месте. Ему нужно провести бой против хорошего соперника и победить. У Конора есть только один вариант для боя с Хабибом — подраться с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб даст ему реванш», — приводит слова Абдельазиза TMZ.

Напомним, Хабиб является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Россиянин одержал 28 побед в 28 поединках по правилам ММА.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

32-летний ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.

источник: TMZ.com
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