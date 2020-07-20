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20 июля 17:00

Дана Уайт: Никогда не будет других Хабиба и Конора, но будут другие звезды

Глава UFC Дана Уайт выразил свое восхищение чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

- Нурмагомедов непобедим, он уже всего достиг, у него куча денег, а это всегда важно в этом бизнесе. Конор Макгрегор, посмотри, чего он достиг. Посмотрите, какая он суперзвезда. Парни уходят на пенсию, да такое случается, но я никогда не беспокоюсь об этом. Это просто часть бизнеса.

Никогда не будет другого Хабиба, никогда не будет другого Конора, но будут другие звезды, и это будет в некотором смысле доставляющий удовольствие процесс - что дальше, кто следующий и куда мы двигаемся?

Кто бы мог подумать, что эта суперзвезда выйдет из Ирландии? Что у нас будет непобедимый чемпион-мусульманин, которого будут обожать все мусульмане в мире? И этот список из людей, которые у нас были, можно продолжать и продолжать, - цитирует Уайта The National.

Напомним, что ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры, отметив, что утратил мотивацию и в данный момент не видит подходящего оппонента. Что касается Нурмагомедова, то в сентябре россиянин сразится против американца Джастина Гэтжи.

источник: The National
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Дана Уайт: Никогда не будет других Хабиба и Конора, но будут другие звезды
Глава UFC Дана Уайт выразил свое восхищение чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
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