Граффити с изображением Яна появились в Москве (фото)

В Москве появились граффити с изображением российского бойца смешанных единоборств Петра Яна.
«Спасибо за художество. Это Москва. Очередной район в безопасности», - подписал спортсмен пост на своей странице в Instagram.
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Спасибо за художество 😊💪🏻 Это Москва 💪🏻 Очередной район в безопасности 😊 #Repost @sourt.one with @make_repost ・・・ Привет из Москвы, родом из Сибири! . . . . . #петрян #петр_ян #ufcrussia #ufcfighter #petryanufc #ufcchampion #граффити #mural
Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan)