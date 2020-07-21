Граффити с изображением Яна появились в Москве (фото)

Дана Уайт: Никогда не будет других Хабиба и Конора, но будут другие звезды

Глава UFC Дана Уайт выразил свое восхищение чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.