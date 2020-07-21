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21 июля 11:42
автор: Юрий Нечаев

Граффити с изображением Яна появились в Москве (фото)

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

В Москве появились граффити с изображением российского бойца смешанных единоборств Петра Яна.

«Спасибо за художество. Это Москва. Очередной район в безопасности», - подписал спортсмен пост на своей странице в Instagram.

Напомним, 12 июля Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.

27-летний россиянин провел в ММА 16 боев, одержал 15 побед и потерпел одно поражение (7-0) в UFC.

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