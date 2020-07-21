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21 июля 12:26
автор: Юрий Нечаев

Вячеслав Василевский: Исмаилов будет заряжен и побьет Емельяненко

Поединок состоится 24 июля.

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает Магомеда Исмаилова фаворитом предстоящего поединка против Александра Емельяненко.

«Думаю, что Мага побьет Сашу. Исмаилов маленький по габаритам, но весит много. Мага будет заряжен и поколошматит хорошенько, особенно в начале. Саша в начале любит пропускать, а Мага бьет сильно, я на себе это испытал», — цитирует спортсмена «Чемпионат.com».

Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко возглавит турнир АСА 107. Мероприятие пройдет в Сочи 24 июля. Бой должен был состояться еще в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

источник: Чемпионат.com
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