Главный бой UFC Fight Night 173 отменен из-за коронавируса у Алданы

Мексиканская спортсменка на своей странице в Instagram сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

«Я глубоко благодарна всем за поддержку и интерес, проявленный в новостях об отсрочке моего боя с Холм. Несмотря на то, что мы создали лагерь в полной изоляции и с помощью мер безопасности, рекомендованных властями, к сожалению, у меня были некоторые симптомы, и тест на коронавирус оказался положительным.

Я глубоко благодарю UFC, его президента и моего оппонента за проявленное понимание, мы будем готовы к новой дате, которую промоушен назначит нам в течение следующих нескольких месяцев», - написала Алдана.

Напомним, 38-летняя Холм является бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе. В ММА она провела 18 боев, в которых одержала 13 побед и потерпела пять поражений.

32-летняя Алдана 12 раз оказывалась сильнее соперниц и пять раз терпела поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.