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24 июля 21:07
автор: Виктор Шарафудинов

Боец Слипенко сделал своей девушке предложение после победы на турнире АСА 107 (видео)

Виталий одолел Черси Дудаева.

На турнире АСА 107 в Сочи Виталий Слипенко одержал победу над Черси Дудаевым единогласным решением судей после трех раундов.

После боя Слипенко пригласил в октагон свою девушку, признался в любви и сделал предложение руки и сердца.

Видеозапись была опубликована в официальном инстаграме АСА.

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💍 @Slipenko_MMA - победитель по жизни. Поздравляем!

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Главным событием вечера станет поединок Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко.

В активе 25-летнего Слипенко, выступающего в средней весовой категории, 12 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

источник: ACA
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